MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Mittag positiv

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 213,20 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 213,20 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 213,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 212,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 30.503 Aktien.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 14,96 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 149,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,02 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 247,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 26.07.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.549,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.289,00 EUR umgesetzt.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 27.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von MTU Aero Engines.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

