MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 213,20 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 213,20 EUR. Bei 213,20 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 8.207 Stück.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 13,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 149,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 30,02 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 247,00 EUR aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.549,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.289,00 EUR umgesetzt worden waren.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 27.10.2023 präsentieren. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,82 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines verdient

So schätzen die Analysten die Zukunft der MTU Aero Engines-Aktie ein

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe MTU Aero Engines-Investition eingebracht