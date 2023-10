Kursverlauf

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Mittag an

09.10.23 12:04 Uhr

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 166,00 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 166,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 166,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.214 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 47,65 Prozent wieder erreichen. Bei 155,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 211,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an. MTU Aero Engines ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.549,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.289,00 EUR ausgewiesen worden waren. Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024. Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,84 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie MTU Aero Engines-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in MTU Aero Engines abgeworfen Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Plus

Bildquellen: MTU Aero Engines