MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 165,25 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 165,25 EUR zu. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 165,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 165,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.594 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 32,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 155,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 211,70 EUR.

Am 26.07.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.549,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.289,00 EUR umgesetzt.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2023 wird am 27.10.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,84 EUR im Jahr 2023 aus.

