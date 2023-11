MTU Aero Engines im Blick

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag in Grün

09.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 182,95 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 182,95 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 183,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 182,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.889 MTU Aero Engines-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 33,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 209,89 EUR. Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -10,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.517,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.349,00 EUR umgesetzt. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet. Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,90 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen

