MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 181,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 181,80 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 181,80 EUR. Bei 182,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.063 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 34,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 14,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 212,90 EUR aus.

Am 27.10.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MTU Aero Engines ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.517,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.349,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

