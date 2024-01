MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 201,30 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 201,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 201,50 EUR. Bei 200,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 35.619 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 245,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,41 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 217,88 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.349,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

