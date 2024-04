MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 213,40 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 213,40 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 212,80 EUR. Bei 218,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 98.691 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 245,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 14,85 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,05 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 249,44 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 29.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1.717,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.513,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,11 EUR je Aktie belaufen.

