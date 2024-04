MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich MTU Aero Engines

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 213,50 EUR ab.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 213,50 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 211,70 EUR. Bei 218,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 151.457 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 25,90 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,05 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 249,44 EUR aus.

Am 29.02.2024 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.717,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1.513,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

