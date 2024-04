MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich MTU Aero Engines

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 214,90 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 214,90 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 213,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 218,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.300 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 14,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 26,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,05 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 249,11 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 29.02.2024 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 2,23 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.717,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.513,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 30.04.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,11 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

