MTU Aero Engines Aktie News: Hausse bei MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 10,9 Prozent.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 10,9 Prozent auf 301,00 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 304,90 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 298,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.611 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 356,00 EUR. 18,27 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 208,70 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 44,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,83 EUR aus. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 354,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,15 EUR je Aktie belaufen.

