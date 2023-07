MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag mit Aufschlag

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 224,70 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 224,70 EUR zu. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 224,70 EUR zu. Bei 222,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.061 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 9,08 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,60 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 252,90 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,89 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.544,00 EUR – ein Plus von 30,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.180,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 26.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,86 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

