MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Nachmittag stärker

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 170,35 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 170,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 170,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 167,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 84.722 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 43,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (155,95 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 211,70 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,28 EUR gegenüber 2,14 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,17 Prozent auf 1.549,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.289,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

