MTU Aero Engines Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 386,90 EUR.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 386,90 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 386,90 EUR. Bei 397,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 16.891 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 399,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,26 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 249,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 35,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,03 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 394,44 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

