MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 397,10 EUR abwärts.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 397,10 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 396,50 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 397,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.264 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (399,50 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. 0,60 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 37,14 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,03 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 394,44 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 22.10.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,15 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

