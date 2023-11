MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 182,50 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 182,50 EUR ab. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 181,65 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 183,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.934 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,30 Prozent. Am 21.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,32 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 209,89 EUR an.

Am 27.10.2023 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -10,61 EUR gegenüber 2,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent auf 1.517,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.349,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 10,90 EUR je Aktie aus.

