MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag auf rotem Terrain

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 181,75 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 181,75 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 181,45 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 183,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.336 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. 34,86 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 21.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 12,96 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 209,89 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 27.10.2023 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -10,61 EUR gegenüber 2,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.517,00 EUR im Vergleich zu 1.349,00 EUR im Vorjahresquartal.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen