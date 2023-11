MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Vormittag ausgebremst

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 183,00 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 183,00 EUR ab. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 182,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,05 EUR. Zuletzt wechselten 2.843 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 33,93 Prozent wieder erreichen. Am 21.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 15,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 209,89 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -10,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.517,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1.349,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 19.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,90 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

