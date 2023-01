MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines behauptet sich am Mittwochnachmittag

Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 216,90 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 218,10 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 214,00 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 215,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.531 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.02.2022 markierte das Papier bei 221,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 149,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 45,38 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 229,75 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 27.10.2022. Das EPS belief sich auf 2,14 EUR gegenüber 1,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.349,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.004,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte MTU Aero Engines am 16.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 22.02.2024 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 8,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

