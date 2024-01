MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 203,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 203,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 204,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 202,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.970 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Bei 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 217,88 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -10,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.517,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,99 EUR im Jahr 2023 aus.

