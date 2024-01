MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 203,20 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 203,20 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 204,70 EUR zu. Bei 202,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 50.257 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Am 21.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,15 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 27.10.2023. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -10,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.517,00 EUR im Vergleich zu 1.349,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert

Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert am Nachmittag im Minus

Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: MTU Aero Engines-Aktie mit Equal Weight