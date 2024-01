MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 201,70 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 201,70 EUR abwärts. Bei 200,80 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 202,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 5.249 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,52 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 217,88 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 27.10.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.517,00 EUR – ein Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.349,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,99 EUR je Aktie belaufen.

