MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 330,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 331,80 EUR. Bei 331,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.319 Stück gehandelt.

Am 23.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 350,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 5,54 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,70 EUR. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 36,91 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,37 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 351,70 EUR.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte MTU Aero Engines am 19.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 25.02.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 13,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

