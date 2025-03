MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag mit Kursplus

MTU Aero Engines im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 315,00 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 315,00 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 320,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 311,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 158.626 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (356,00 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 208,70 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 33,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 354,20 EUR.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Am 05.05.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 13,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

