MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag freundlich

MTU Aero Engines im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 311,10 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 311,10 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 312,90 EUR. Bei 311,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 10.735 Stück.

Bei 356,00 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 14,43 Prozent wieder erreichen. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,92 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 354,20 EUR.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 05.05.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 13,84 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

