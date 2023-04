MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung ließ sich um 11:46 Uhr bei der MTU Aero Engines-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 231,00 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 231,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 229,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.652 MTU Aero Engines-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2023 auf bis zu 236,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 2,20 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 54,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 238,67 EUR an.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 14.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.513,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 26.04.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,27 EUR fest.

