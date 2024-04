MTU Aero Engines Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von MTU Aero Engines

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 213,70 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 213,70 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 212,50 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 215,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 58.800 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,69 Prozent. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,95 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 249,44 EUR an.

Am 29.02.2024 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.717,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.513,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 01.05.2025.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

