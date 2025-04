MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit kräftigen Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Minus bei 270,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 5,3 Prozent bei 270,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 267,20 EUR. Bei 288,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100.742 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 356,00 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 24,07 Prozent niedriger. Bei 208,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,79 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,83 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 354,10 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.05.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 16,15 EUR je Aktie aus.

