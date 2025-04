MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 288,70 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 290,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 288,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.815 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 356,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 23,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,70 EUR. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 27,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,83 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 354,10 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 05.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,15 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie verliert: MTU baut Geschäft mit Triebwerksinstandhaltung in Nordamerika aus

MTU Aero Engines-Analyse: Barclays Capital verleiht MTU Aero Engines-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse

MTU Aero Engines-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Buy in neuer Analyse