MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 225,60 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 225,60 EUR abwärts. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 224,10 EUR nach. Bei 229,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.217 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 7,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 51,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 253,80 EUR aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,74 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1.544,00 EUR gegenüber 1.180,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 26.07.2024.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,86 EUR je Aktie.

