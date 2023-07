MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 227,00 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 227,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 224,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 229,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.610 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 7,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 34,27 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 253,80 EUR.

Am 26.04.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,85 Prozent auf 1.544,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 26.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 10,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

