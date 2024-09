MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Mittwochvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 273,50 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 273,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 274,40 EUR aus. Bei 274,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.697 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 279,10 EUR erreichte der Titel am 01.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,52 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 278,30 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,71 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

