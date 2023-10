MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochmittag mit Verlusten

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 169,20 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 169,20 EUR abwärts. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 168,75 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 170,00 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.055 Stück gehandelt.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 44,86 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,95 EUR am 13.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 8,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 211,70 EUR angegeben.

Am 26.07.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.549,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.289,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2023 präsentieren. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,85 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

