MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 189,10 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 189,10 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 188,35 EUR. Bei 190,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 46.433 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 21.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,61 Prozent. Am 21.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 19,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 214,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 27.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.517,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.349,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,91 EUR fest.

