MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Montagnachmittag ins Minus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 188,70 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 188,70 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 188,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 190,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.328 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 29,89 Prozent Luft nach oben. Am 21.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 19,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 214,75 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.517,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.349,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,91 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

