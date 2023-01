MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Um 04:22 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 220,90 EUR nach oben. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 221,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 218,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 74.149 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 221,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.01.2023). Gewinne von 0,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 149,20 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 48,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 229,75 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 27.10.2022. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,58 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.349,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.004,00 EUR in den Büchern standen.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 22.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,12 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

