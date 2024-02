MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Montagmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 219,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,7 Prozent auf 219,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 220,30 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 12.882 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,66 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 27,93 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,02 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 224,44 EUR aus.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -10,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.349,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 vorlegen. MTU Aero Engines dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,84 EUR je Aktie belaufen.

