MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag im Plus

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 331,50 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 331,50 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 332,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 331,70 EUR. Bisher wurden heute 10.024 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 23.01.2025 markierte das Papier bei 350,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 5,64 Prozent Luft nach oben. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 37,04 Prozent sinken.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,37 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,70 EUR.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 19.02.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 25.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 13,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

