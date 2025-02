MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 331,50 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 331,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 332,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 331,70 EUR. Zuletzt wechselten 21.068 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2025 markierte das Papier bei 350,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,64 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,70 EUR. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 58,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,37 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,70 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 13,83 EUR im Jahr 2024 aus.

