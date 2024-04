MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 217,40 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 217,40 EUR nach oben. Bei 219,00 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 215,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.340 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 11,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,83 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 249,44 EUR an.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 29.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.717,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.513,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

