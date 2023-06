MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Vormittag stärker

Um 09:06 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 227,90 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 228,20 EUR. Bei 226,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4.330 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,55 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 149,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 34,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 249,20 EUR.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,89 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.544,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.180,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte MTU Aero Engines am 26.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 26.07.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,74 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

