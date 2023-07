MTU Aero Engines Aktie News: Anleger greifen bei MTU Aero Engines am Vormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 226,70 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 226,70 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 227,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 227,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.466 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,10 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2023. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 7,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 149,20 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 51,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 253,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 26.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,89 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.544,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.180,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 26.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von MTU Aero Engines.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

