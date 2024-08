MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag fester

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 258,70 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 258,70 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 260,00 EUR zu. Bei 259,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.436 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 279,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2024). 7,89 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 63,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 278,30 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

