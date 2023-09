MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle

MTU Aero Engines im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 182,90 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 182,90 EUR. Bei 183,25 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 181,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 181,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.342 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 240,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.549,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.289,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,78 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

