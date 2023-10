MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag ohne große Veränderung

So bewegt sich MTU Aero Engines

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zum Vortag unverändert notierte die MTU Aero Engines-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 170,95 EUR.

Mit einem Kurs von 170,95 EUR zeigte sich die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Bei 171,90 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 169,95 EUR nach. Bei 171,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 30.732 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 155,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 211,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.549,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.289,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,85 EUR im Jahr 2023 aus.

