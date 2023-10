MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 171,40 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 171,40 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 171,90 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,30 EUR. Zuletzt wechselten 2.884 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,95 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 211,70 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.549,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.289,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,85 EUR im Jahr 2023 aus.

