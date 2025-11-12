MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 364,60 EUR abwärts.
Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,6 Prozent auf 364,60 EUR nach. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 364,10 EUR. Bei 367,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 28.813 Stück.
Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 399,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 9,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 249,60 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 31,54 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 406,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.
MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
