MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 181,25 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 181,25 EUR ab. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 173,60 EUR ab. Mit einem Wert von 182,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 272.307 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,23 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 12,72 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 214,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 27.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.517,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.349,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Plus

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen