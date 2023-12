MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Nachmittag südwärts

So bewegt sich MTU Aero Engines

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 183,05 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 183,05 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 173,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 182,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 368.558 MTU Aero Engines-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,10 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 33,90 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 21.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 13,58 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 216,00 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,14 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.517,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.349,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

