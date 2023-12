MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 182,45 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 182,45 EUR ab. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 181,30 EUR. Bei 182,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 18.896 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 21.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 15,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 214,75 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -10,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.517,00 EUR im Vergleich zu 1.349,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 vorlegen. Am 19.02.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

